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Teatro al aire libre en la Torre de Hércules
Este sábado 5 la compañía Noite Bohemia realiza una jornada de teatro al aire libre en la explanada de la Torre de Hércules.
Con esta presentación, Noite Bohemia quiere rendir homenaje a la celebración de los 17 años de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
A las 17.00 horas, junto a la estatua de Breogán, presentarán la ruta teatralizada 'Historia da Coruña'. Un viaje fascinante a través del tiempo, reviviendo los momentos y los personajes clave de la ciudad.
A las 21.00 horas, un clásico inmortal de la tragedia griega, "Edipo Rei" de Sófocles, cobra vida con una puesta en escena intensa y conmovedora.
La entrada es gratis hasta completar el aforo.