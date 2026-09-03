Teatro al aire libre en la Torre de Hércules 

Las actrices de Noite Bohemia, interpretando 'Las troyanas' Cedida

Este sábado 5 la compañía Noite Bohemia realiza una jornada de teatro al aire libre en la explanada de la Torre de Hércules.

Con esta presentación, Noite Bohemia quiere rendir homenaje a la celebración de los 17 años de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cartel de Noite Bohemia en la Torre de Hércules Cedida

A las 17.00 horas, junto a la estatua de Breogán, presentarán la ruta teatralizada 'Historia da Coruña'. Un viaje fascinante a través del tiempo, reviviendo los momentos y los personajes clave de la ciudad.

A las 21.00 horas, un clásico inmortal de la tragedia griega, "Edipo Rei" de Sófocles, cobra vida con una puesta en escena intensa y conmovedora.

La entrada es gratis hasta completar el aforo.