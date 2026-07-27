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Teatro | 'Non precisamos perdoar'

Vista exterior del teatro Colón
Vista exterior del teatro Colón
Quintana

Este jueves 30 de julio, en el teatro Colón, a las 21.00 horas, se presenta 'Non precisamos perdoar', una obra de teatro basada en la existencia del Patronato de Protección a la Mujer, ganadora del Premio Luisa Villalta 2025. 

La obra, dirigida por Ángel Simón y Eugenia Sanmartín, es una composición de teatro contemporáneo que huye de la recreación histórica y que aspira a reflejar lo brutal y absurdo de los tratos que se perpetran sobre miles de mujeres.

Cartel presentación de 'Non precisamos perdoar'
Cartel presentación de 'Non precisamos perdoar'
Cedida

Con música original de Barahúnda y la iluminación a cardo de As Dúas e PuntoCristina Moreira, Sonia Ruiz Parra y Ángel Simón dan vida a esta historia en el espacio escénico creado por Helga Méndez

La pieza se puede complementar con la exposición 'Nacionalismo y patriarcado. El Patronato de Protección a la Mujer y su Junta Provincial Coruñesa', comisariada por Belén López Cillero y Mar Abella, en la Casa Museo de Casares Quiroga, que estará abierta al público hasta el 01 de agosto. 

Inés Rey y Belén López Cillero, durante la inauguración de la muestra 'Ninguén falou delas'

Exposición | Ninguén falou delas

Más información

Fecha Iniciojueves, 30 de julio de 2026 21:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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