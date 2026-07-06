Homenaje a Manuel Lourenzo

El dramaturgo, actor y director Manuel Lourenzo Archivo El Ideal Gallego

Este martes 07 de julio, a las 20.00 horas, se presenta en la planta baja del Círculo de Artesanos, 'O Teatro é Manuel Lourenzo', un homenaje muy especial con el que la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda quiere reconocer el legado de esta figura imprescindible de nuestra escena.

A lo largo de toda una vida dedicada al teatro, Manuel Lourenzo no solo nos dejó una obra inmensa, sino también una manera de entender la creación, la lengua y el compromiso con la cultura gallega. Dramaturgo, actor, director, maestro y referente para varias generaciones de gente de teatro, su huella está presente en muchos de los caminos que hoy seguimos recorriendo.

El homenaje correrá al frente de nuestro grupo, Alexandre Bóveda Teatro, dirigido por Manuela Varela, que representará seis piezas breves de su autoría, acompañadas de otros textos significativos. Con este espectáculo queremos acercarnos a su universo teatral y, sobre todo, darle las gracias por escribir, por crear, por enseñar y por dedicar su vida a hacer crecer el teatro gallego.

La entrada es libre hasta completar el aforo.