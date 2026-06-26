María de Buenos Aires en el Teatro Colón

María de Buenos Aires EC

El próximo 4 de julio a las 21:00 horas, el Teatro Colón de A Coruña acogerá una de las obras más emblemáticas del repertorio de Astor Piazzolla. María de Buenos Aires, la legendaria operita-tango creada junto al poeta Horacio Ferrer, se presenta en una innovadora versión contemporánea que fusiona música en directo, danza, teatro y electrónica para ofrecer una experiencia escénica de gran intensidad visual y emocional.

Con entradas disponibles desde 28 euros, el espectáculo promete convertirse en una de las grandes citas culturales del verano en A Coruña, acercando al público una de las creaciones más universales de Piazzolla desde una perspectiva renovada y actual.