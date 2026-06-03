Amoriños | David Perdomo y Xosé A. Touriñán en A Coruña

Touriñán y Perdomo Cedida

Amoriños es el show de humor de David Perdomo y Xosé A. Touriñán. Un espectáculo que se podría calificar como un First Dates, pero a la gallega, eso sí, lleno de humor, pasiones imposibles.... y personas que no se debería junta por nada del mundo. En resumen, un show donde la risa está garantizada con estos dos genios.

Amoriños se podrá disfrutar el 5 y 6 de Junio en el Teatro Colón.

Los horarios de las funciones serán: el día 5 a las 20.30 y 23.00 horas y el día 6 a las 18.30 y 21.00 horas.

El precio de las entradas será desde 15,10 euros.