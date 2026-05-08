'El maravilloso mundo de los Negers' se presenta en el marco del programa de las Hogueras-26

Una presentación del grupo 'Noitiña' en el programa de las Hogueras-24 Cedida

Este sábado 9 de mayo, a las 18.00 horas, en el salón de actos del Centro Social de la Sagrada Familia, se presenta el grupo de teatro 'Noitiña' en el marco del programa de las Hogueras-26.

'El maravilloso mundo de los Negers' es la pieza que pondrá en escena el grupo 'Noitiña' dentro del ciclo de teatro de las jornadas de Teatro, Música y Danza de las Hogueras-26. El acceso a estos actos será libre, hasta completar aforo.

Los actos del programa de las Hogueras-26 se prolongarán hasta el próximo 30 de junio. A lo largo de estos cincuenta y cuatro días, se celebrarán 70 actos de carácter cultural, social y popular, todos ellos de libre acceso.