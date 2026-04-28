Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Edipo rey, adaptada por J.R. Martín, en el Fórum Metropolitano

Obra de teatro Edipo en el Fórum Metropolitano
Obra de teatro Edipo en el Fórum Metropolitano
Cedida

El 09 de mayo a las 19.30 horas, Corzo Producciones presenta 'Edipo', la clásica tragedia griega en una adaptación de J.R. Martín, en el Fórum Metropolitano.  

Dirigido al público general y con entrada libre hasta completar la capacidad de la sala, esta adaptación de la tragedia más conocida de Sófocles, cuenta con la dirección artística de  Jesús Ricardo Martín y la participación, entre otros, de: Nacho Varela, Pablo Grela, Abel Caballero, Carmen Suárez, Nuria Conde, Juan Sanfiz, María García y Darío Rodríguez. 

Edipo, soberano de Tebas, es conducido por el poeta, paso a paso y con un arte insuperable, hasta descubrir su origen y su trágico destino: sin saberlo, ha asesinado a su padre, está casado con su madre y es la causa de la peste que asola la ciudad. 

La obra mantiene un crescendo constante y muestra todas las facetas de la personalidad humana, desde ese Edipo fanfarrón y arrogante hasta el nuevo, con alma, con esa fuerza espiritual que gana cuando acepta su culpabilidad involuntaria y devastadora. 

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 19:30

LugarAuditorio del Fórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

Mapa de ubicación