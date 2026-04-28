Edipo rey, adaptada por J.R. Martín, en el Fórum Metropolitano

Obra de teatro Edipo en el Fórum Metropolitano Cedida

El 09 de mayo a las 19.30 horas, Corzo Producciones presenta 'Edipo', la clásica tragedia griega en una adaptación de J.R. Martín, en el Fórum Metropolitano.

Dirigido al público general y con entrada libre hasta completar la capacidad de la sala, esta adaptación de la tragedia más conocida de Sófocles, cuenta con la dirección artística de Jesús Ricardo Martín y la participación, entre otros, de: Nacho Varela, Pablo Grela, Abel Caballero, Carmen Suárez, Nuria Conde, Juan Sanfiz, María García y Darío Rodríguez.

Edipo, soberano de Tebas, es conducido por el poeta, paso a paso y con un arte insuperable, hasta descubrir su origen y su trágico destino: sin saberlo, ha asesinado a su padre, está casado con su madre y es la causa de la peste que asola la ciudad.

La obra mantiene un crescendo constante y muestra todas las facetas de la personalidad humana, desde ese Edipo fanfarrón y arrogante hasta el nuevo, con alma, con esa fuerza espiritual que gana cuando acepta su culpabilidad involuntaria y devastadora.