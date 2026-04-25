Sexta edición del 'Corufest'

La ciudad de A Coruña acoge la sexta edición del festival de artes escénicas por excelencia, el Corufest, del 8 al 18 de mayo.

Jueves 8, comienza la celebración del Corufest con la exposición Inevitable, del Taller Daulloa, en la Casa Museo Casares Quiroga

Viernes 9, a las 19:00 horas tendrá lugar en el Centro Ágora la Gala Inaugural, con la presentación de la programación, actuación de Muna Duval, entrega del reconocimiento Samuel Luiz a ALAS A Coruña y concierto de Abril.

Sábado 10, en esta jornada tendrá lugar a las 12.00 horas el Encuentro sobre derechos LGTBIQ+ en Galgo Azul Espazo Cultural. A las 01.00 horas se celebrará la Fiesta Corufest 2025 en Claro Boba.

Domingo 11, en el Teatro Rosalía las 20.30 horas se representará la obra Hablar no sirve de nada, de Bob Pop.

Miércoles 14, a las 12.00 horas se representará la obra Calorcalor, de Guayomini Producciones, en el Teatro Colón. A las 19.00 horas, taller con TRC Danza con Pablo Lilienfeld y Federico Vladimir en el Centro Cívico Cidade Vella.

Jueves 15, a las 18.00 horas tendrá lugar la presentación del catálogo @XES, propuestas artísticas para una nueva arquitectura social en la Casa Museo Casares Quiroga. A las 20.30 horas, espectáculo Hermafroditas a caballo o la rebelión del deseo, del colectivo Que No Salga de Aquí, en el Centro Ágora.

Viernes 16, a las 12.00 horas dará inicio el Primer encuentro de creadores y creadoras LGTBIQ+ en Galgo Azul Espazo Cultural. A las 20.30 horas tendrá lugar el espectáculo Mónica, de Pablo Lilienfeld y Federico Vladimir, en el Teatro Rosalía Castro.

Sábado 17, a las 11.00 horas se celebrará el Vermut Corufest 2025 en Galgo Azul Espazo Cultural, con la presentación del libro O cento voando de Ánxela Lema y el concierto de Sophie Simonds.

Domingo 18, finaliza el Corufest con la celebración del Encuentro sobre chemsex, con Eduardo Rubiño, CASCO y el equipo de El Gé, en Galgo Azul Espazo Cultural a las 13.00 horas y a las 20.30 horas tendrá lugar la clausura del festival con la obra El Gé, de Emmanuel de Martino, en el Teatro Colón.