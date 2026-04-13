Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Teatro de papel en el Auditorio del Fórum Metropolitano

Espectáculo Teatro de papel
Espectáculo Teatro de papel
Cedida

En el Auditorio del Fórum Metropolitano se presenta el sábado 25 de abril el espectáculo de circo contemporáneo 'Teatro de papel', para público de cualquier edad a partir de 5 años. Comienza a las 18.00 horas y tiene una duración de 45 minutos. 

'Teatro de papel' es una obra que busca reivindicar la imaginación a través de la manipulación de objetos, el clown, el teatro físico y un bagaje de títeres extraordinarios.

La pieza, idea original de  Rauxa Cía, está escrita y protagonizada por Xavi Sánchez, con la dirección de Analia Serenelli

Fecha Iniciosábado, 25 de abril de 2026 18:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

Mapa de ubicación