Teatro de papel en el Auditorio del Fórum Metropolitano

Espectáculo Teatro de papel Cedida

En el Auditorio del Fórum Metropolitano se presenta el sábado 25 de abril el espectáculo de circo contemporáneo 'Teatro de papel', para público de cualquier edad a partir de 5 años. Comienza a las 18.00 horas y tiene una duración de 45 minutos.

'Teatro de papel' es una obra que busca reivindicar la imaginación a través de la manipulación de objetos, el clown, el teatro físico y un bagaje de títeres extraordinarios.

La pieza, idea original de Rauxa Cía, está escrita y protagonizada por Xavi Sánchez, con la dirección de Analia Serenelli.