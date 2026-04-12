'Friends. The musical parody' llega al teatro Colón

Cartel del musical 'Friends. The musical parody' Cedida

El musical que triunfa en Broadway se presenta el 30 de mayo, a las 20.30 horas, en el teatro Colón. Si eres fan de esta serie, 'Friends. The musical parody', te encantará. '

Saga Producciones, en coproducción con Theater Mogul e Iria Producciones, adapta por primera vez en España la parodia musical que ya ha conquistado corazones en sus montajes del Off Broadway, Reino Unido y Australia.

Un espectáculo divertido que celebra a los icónicos personajes de 'Friends' y los mejores momentos de sus 10 temporadas.

Las entradas están a la venta a partir de 21 euros.