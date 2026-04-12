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'Friends. The musical parody' llega al teatro Colón

Cartel del musical 'Friends. The musical parody'
Cartel del musical 'Friends. The musical parody'
Cedida

El musical que triunfa en Broadway se presenta el 30 de mayo, a las 20.30 horas, en el teatro Colón. Si eres fan de esta serie, 'Friends. The musical parody', te encantará. '

Saga Producciones, en coproducción con Theater Mogul e Iria Producciones, adapta por primera vez en España la parodia musical que ya ha conquistado corazones en sus montajes del Off Broadway, Reino Unido y Australia.

Un espectáculo divertido que celebra a los icónicos personajes de 'Friends' y los mejores momentos de sus 10 temporadas.

Las entradas están a la venta a partir de 21 euros. 

Fecha Iniciosábado, 30 de mayo de 2026 20:30

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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