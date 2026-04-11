Patricia Benito| Gira de teatros 2026 en el Palacio de la Ópera
Patricia Benito, una de las poetas españolas más destacadas de la actualidad, se presenta en un encuentro íntimo recitando sus poemas acompañada por Cristina Rubio al piano y Blanca García Nieto en el violonchelo.
Benito, croupier de profesión, autopublicó con gran éxito su primera obra, 'Primero de poeta' hace ya diez años, y desde entonces, ha publicado otros tres poemarios: 'Tu lado del sofá' en 2018, 'Cada noche te escribo' en 2021 y 'Un cuerpo agotado' en 2023.
Sus versos, intimistas y contemporáneos, podrán disfrutarse en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el 24 de abril, a las 20.30 horas.