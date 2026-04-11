Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Patricia Benito| Gira de teatros 2026 en el Palacio de la Ópera

Patricia Benito en el Palacio de la Ópera
Cedida

Patricia Benito, una de las poetas españolas más destacadas de la actualidad, se presenta en un encuentro íntimo recitando sus poemas acompañada por Cristina Rubio al piano y Blanca García Nieto en el violonchelo. 

Benito, croupier de profesión, autopublicó con gran éxito su primera obra, 'Primero de poeta' hace ya diez años, y desde entonces, ha publicado otros tres poemarios: 'Tu lado del sofá' en 2018, 'Cada noche te escribo' en 2021 y 'Un cuerpo agotado' en 2023.

Sus versos, intimistas y contemporáneos, podrán disfrutarse en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el 24 de abril, a las 20.30 horas. 

Fecha Inicioviernes, 24 de abril de 2026 20:30

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

Mapa de ubicación