Bianca Kovacs y Carmen Romero presentan 'Odio a la Gente' en el auditorio de Afundación

Las humoristas Bianca Kovacs y Carmen Romero Cedida

Carmen Romero y Bianca Kovacs comparten escenario en 'Odio a la gente' para demostrar sin censura que el mundo de la comedia no tiene por qué ser simpático. Un show que no necesita mucha explicación. Es eso. 'Odio a la gente'. A toda, no se salva nadie. Si buscas encontrar complicidad, no será con ellas.

Carmen Romero es cómica y youtuber. En su cuenta de YouTube sube videos cortos llenos de humor negro y sarcasmo que ya tienen más de un millón de visualizaciones. En su perfil de Instagram y Twitter además publica viñetas del mismo estilo. Colaboró en 'Problemas del Primer Mundo', el programa de Neox presentado por Victoria Martín en 2019. Ese año ganó el 'Roast Battle Mallorca' organizado por el FesJajá. Ha colaborado en 'La Lengua Moderna', 'El Jueves' y 'Spanish Revolution'. Hace stand up desde hace más de un año y participó en la edición del 2020 del Cruïlla Comedy.

Bianca Kovacs es rumana de nacimiento, con padres rusos y húngaros y con más tablas que una carpintería. Viene con toda la artillería preparada para darle una divertidísima vuelta de tuerca a lo cotidiano, riéndose de todos los prejuicios que se le pongan por delante. Cómica y actriz, capaz de decir en voz alta lo que seguro estabas pensando… Ella sí se atreve. Con un destacado paso por diferentes programas de renombre, como 'Aída', 'La que se avecina' y '30 monedas'. Además, actualmente presenta 'Las noches del Club de la Comedia' en teatro.