Teatro: 'Mucho Ruido y Pocas Nueces', de William Shakespeare

¿Qué sucede cuando el amor se convierte en un campo de batalla? La compañía de teatro Noite Bohemia acerca una de las comedias más brillantes y gamberras de Bardo a los coruñeses. En esta historia, el amor no solo son suspiros y flores; es ingenio, engaño y, sobre todo, mucho ruido.

La trama nos traslada a un ambiente festivo donde dos parejas marcan el ritmo: mientras Hero y Claudio viven un romance de cuento de hadas (que se verá amenazado por unas oscura traición), Beatriz y Benedicto se enfrentarán en una épica "guerra de sexos" a base de retrancas, sarcasmo y la firme promesa de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se enamorarán el uno del otro.

Noite Bohemia reinventa el clásico con una energía renovada. No solo es teatro, es una experiencia vibrante donde la música en directo se convierte en un protagonista más.

La duración de la obra es de 110 minutos y las entradas pueden adquirirse en Ataquilla, en la plaza de Ourense o en el despacho de billetes del Ágora.