Teatro | 'Alicia ten algo que dicir!'
Este venres, Arteixo ofrece no CCC Manuel Murguía a obra 'Alicia ten algo que dicir!'. Será a partir das 20.30 horas dan man de Bengala Teatro e dirixida a un público dende 12 anos.
Trátase dunha historia inspirada en casos reais que trata a exclusión, a violencia institucional e a resistencia cunha reflexión profunda sobre a xustiza patriarcal, a marxinación e a (im)posibilidade de elección nunha sociedade desigual.
Está interpretada por Andrea Maseda, Estrella Tomé, Estela del Río e Alexia Villar, coa autoría e dirección de An González.
🎬 Autoría e dirección: An González
Duración: 60 minutos
As entradas están dispoñibles en taquilla e online a partir de tres euros.