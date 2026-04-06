Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Suscribete
Agenda

Teatro | 'Alicia ten algo que dicir!'

Este venres, Arteixo ofrece no CCC Manuel Murguía a obra 'Alicia ten algo que dicir!'. Será a partir das 20.30 horas dan man de Bengala Teatro e dirixida a un público dende 12 anos.

Trátase dunha historia inspirada en casos reais que trata a exclusión, a violencia institucional e a resistencia cunha reflexión profunda sobre a xustiza patriarcal, a marxinación e a (im)posibilidade de elección nunha sociedade desigual.

Está interpretada por Andrea Maseda, Estrella Tomé, Estela del Río e Alexia Villar, coa autoría e dirección de An González. 

 🎬 Autoría e dirección: An González

 Duración: 60 minutos

As entradas están dispoñibles en taquilla e online a partir de tres euros.

Fecha Inicioviernes, 10 de abril de 2026 20:30

LugarCCC Manuel Murguía

Dirección Rúa Alcalde Baldomero González, Arteixo, 15142 Arteixo, A Coruña, España

Mapa de ubicación