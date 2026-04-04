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'El show de Chares y Teresa'

El Show de Chares y Teresa
El Show de Chares y Teresa

El 'Show de Chares y Teresa' es un espectáculo único donde Chares (@charesbien) y Teresa (@teresaperezactriz) abrirán las puertas a su mundo más íntimo, desvelando los secretos de su relación desde el primer día hasta hoy.

Después de hacer reír a millones de personas con sus videos de humor en redes sociales, esta vez subirán al escenario para conectar de forma especial con el público. Juntos responderán consultas amorosas, hablarán de su proceso de terapia, guiarán citas en vivo haciendo de celestinos y mucho más. 

Fecha Inicioviernes, 10 de abril de 2026 20:00

LugarAfundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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