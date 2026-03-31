RODRIGO CUEVAS |La Belleza

La Belleza de Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas presenta el jueves 30 de abril a las 22:00 horas su nueva propuesta escénica La Belleza en el Coliseum de A Coruña. Una nueva gira de "fantasía escénica y argumental", que pone el foco "en el lugar donde los sueños y lo hermoso se funden con lo terrenal", y que iniciará en primavera de 2026. Junto a las virtudes populistas de nuestro showman más irreverente, y a las capacidades de seducción y juego, se unen los deleites de la palabra, de lo escénico y del humor. Este nuevo show de Rodrigo Cuevas hace de la indiferencia un lugar intransitable.

La venta de entradas se podrá hacer en Ataquilla.com, en la taquilla de plaza de Ourense o en la taquilla del Coliseum