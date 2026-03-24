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Enrique Piñeyro | 'Volar es humano, aterrizar es divino'

Volar es humano, aterrizar es divino
Volar es humano, aterrizar es divino
Cedida

Enrique Piñeyro sorprende con su ironía y convierte este original espectáculo en un nuevo género que alterna sin pausa entre la risa y la reflexión profunda.

Después de agotar las localidades para sus shows en los Teatros del Canal de Madrid, Bilbao, Vigo, Murcia, Barcelona, Avilés o en Logroño, y completar su séptima temporada a sala llena en los prestigiosos teatros Maipo y Coliseo de Buenos AiresEnrique Piñeyro llega por segunda vez a A Coruña para ofrecer una única función el 18 de abril a las 20.00 horas en el Teatro Colón.

Fecha Iniciosábado, 18 de abril de 2026 20:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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