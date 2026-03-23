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Raúl Massana | Cosas de Padres en A Coruña

Cosas de Padres de Raúl Masana
Cosas de Padres de Raúl Masana
Cedida

Raúl Massana llega al Auditorio Sede Afundación con Cosas de Padres. Un show de comedia sobre el mundo de la paternidad donde Raúl te explica con todo lujo de detalles lo que nadie te cuenta en los grupos de whatsapp. Si tienes hijos, estas pensado en tenerlos o los vas a tener, o incluso si eres alérgico a la paternidad, no te puedes perder este espectáculo. La cita, el próximo 27 de Marzo a las 20.00 horas.

El precio de las entradas será desde 16,80 euros

Fecha Inicioviernes, 27 de marzo de 2026 20:00

LugarAfundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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