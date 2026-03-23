'Esencia', con Juan Echanove e Joaquín Climent

esencia
esencia

Pierre e Cecil, dous vellos amigos, reencóntranse despois de moitos anos. A súa conversación, mesturadacon recordos e reflexións, está atravesada pola espera dun misterioso autor que nunca vai chegar. Ou quizais estivo presente desde o principio? Esencia é unha das obras máis enigmáticas de Ignacio García May, unlabirinto de percepcións onde a realidade cambaléase e tórnase difusa. Unha invitación á reflexión e aocuestionamento das nosas propias certezas, unha exploración sobre a realidade que nos rodea. Esencia é ainexistencia mesma do real.

De Ignacio García May

Con Juan Echanove e Joaquín Climent

Dirección: Eduardo Vasco

Entradas, neste enlace. 

Fecha Inicioviernes, 27 de marzo de 2026 20:30

LugarTeatro Rosalía de Castro

Dirección R. Riego de Agua, 37, 15001 A Coruña, España

