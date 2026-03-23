El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Día Mundial del Teatro en el Colón - Interpretación de Nortear

Un grupo de mujeres habita un espacio vacío del Norte. Perdidas en un compás y hipnotizadas por el mar, sus cuerpos transitan, danzan y trabajan infinitamente… buscando un punto en el que anclarse.

Recordando una identidad, un rumbo, un objetivo.

Empujando juntas por la Utopía.

Coloquio postfunción

Nortear [decolonizar, imaginar]

Encuentro entre Xavier de Pablo (Instituto Clara Corbelhe), el equipo artístico y una de las informantes del proceso etnográfico.

Una producción de Columna Balteira.

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección y dramaturgia

Helena Salgueiro

Elenco

Masako Hattori

Alixa Ladson

Alba López

Adriana Rodríguez

Helena Salgueiro

Banda Sonora Original (BSO)

Anne Lèpere

Iluminación y técnica

Montse Piñeiro

Vestuario

Nuria López

Asistencia de dirección

Marina Álvarez Carnero

Escenografía

Helena Salgueiro

Atrezzo

Nuria López

Marina Álvarez Carnero

Helena Salgueiro

Fotografía

Benxamín Otero

Alba Cambeiro

Videografía

Xandra Táboas

Metodología antropológica feminista

María Mosteiro

Deseño gráfico

Alexandra Rey

Colaboración en diseño performativo

Amalia Puga

Producción y distribución

Helena Salgueiro

Fecha Iniciojueves, 26 de marzo de 2026 20:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

