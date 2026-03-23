Día Mundial del Teatro en el Colón - Interpretación de Nortear
Un grupo de mujeres habita un espacio vacío del Norte. Perdidas en un compás y hipnotizadas por el mar, sus cuerpos transitan, danzan y trabajan infinitamente… buscando un punto en el que anclarse.
Recordando una identidad, un rumbo, un objetivo.
Empujando juntas por la Utopía.
Coloquio postfunción
Nortear [decolonizar, imaginar]
Encuentro entre Xavier de Pablo (Instituto Clara Corbelhe), el equipo artístico y una de las informantes del proceso etnográfico.
Una producción de Columna Balteira.
EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección y dramaturgia
Helena Salgueiro
Elenco
Masako Hattori
Alixa Ladson
Alba López
Adriana Rodríguez
Helena Salgueiro
Banda Sonora Original (BSO)
Anne Lèpere
Iluminación y técnica
Montse Piñeiro
Vestuario
Nuria López
Asistencia de dirección
Marina Álvarez Carnero
Escenografía
Helena Salgueiro
Atrezzo
Nuria López
Marina Álvarez Carnero
Helena Salgueiro
Fotografía
Benxamín Otero
Alba Cambeiro
Videografía
Xandra Táboas
Metodología antropológica feminista
María Mosteiro
Deseño gráfico
Alexandra Rey
Colaboración en diseño performativo
Amalia Puga
Producción y distribución
Helena Salgueiro