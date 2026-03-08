Noche de magia en el Museo de Estrella Galicia

El nuevo #PlanazoMEGA para celebrar la llegada de la primavera tiene truco… y es que el viernes, 20 de marzo, en el Museo de Estrella Galicia, todo puede desaparecer... ¡menos la cerveza!

Con ‘Trucos y Tragos’, la magia aterrizará por primera vez en MEGA con un novedoso formato de evento que incluye de magia, tapas y cerveza, de la mano de las estrella mundiales del ilusionismo Kiko Pastur y Román García.

Así, a partir de las 20.00 horas (apertura de puertas: 19.30h, con caña de bienvenida), el Museo de Estrella Galicia programará una experiencia que constará de un espectáculo de magia sobre el escenario y, a continuación, una segunda parte en formato cóctel, donde la magia se traslada mesa a mesa, mientras el público disfruta de las tapas de la mano de O Secreto, acompañadas por las mejores cervezas de la casa y muchas risas.

Las entradas para este nuevo evento de ‘Trucos y Tragos’ el viernes 20 de marzo en MEGA están ya disponibles a través de la web oficial del museo, www.museoestrellagalicia.com.

Kiko Pastur es un ilusionista gallego, conocido por sus espectáculos de magia en eventos privados, teatros y proyectos especiales que conectan la magia con la música, la poesía, la neurociencia, la física cuántica y otras artes. Reconocido internacionalmente y premiado en el mundial FISM de Estocolmo 2006, se consolida como referente en el arte de la magia con libros como El Puente Invisible y el desarrollo de artilugios y productos especializados a través de la marca Invisible Compass.

En 2020 funda el único Museo de Magia de Galicia (Museo da Maxia), un templo dedicado al arte del ilusionismo situado en el corazón de Santiago de Compostela. Ha actuado en escenarios icónicos como el Magic Castle de Hollywood y el programa de TV Penn & Teller: Fool Us, llevando sus conferencias y shows a más de 20 países.

Por su parte, Román García es un conocido, premiado e innovador ilusionista gallego. Desde muy joven se sintió atraído por el arte de la magia. Sus comienzos se produjeron en la Sociedad Coruñesa de Ilusionismo, a la que acudía con su hermano Kiko y su amigo Luis Piedrahita y donde aprendió de grandes maestros como Lorc y Pablo, que le revelaron los secretos de la magia.

Pronto su pasión se convirtió en profesión y en 1996 obtuvo el Primer Premio Nacional de Magia de cerca en Vitoria. Desde entonces, son habituales sus intervenciones televisivas en cadenas públicas y privadas (TVE1, TVE2, TVG, Antena 3, Cuatro, Localia...), así como en diversos programas radiofónicos.

Es miembro de la Sociedad Coruñesa de Ilusionismo y de la Asociación de Magos Profesionales de Galicia. Sus creaciones mágicas han sido presentadas y premiadas en numerosos congresos nacionales e internacionales de ilusionismo, lo que le ha valido el reconocimiento de magos de todo el mundo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Román une en su espectáculo arte y ciencia, comedia y drama, imaginación y realidad. Miles de espectadores, cautivados por el estilo fresco y desenfadado de este joven ilusionista, han podido disfrutar de su espectáculo en todo tipo de eventos públicos y privados.