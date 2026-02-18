Mi cuenta

A vida de Brais

Comedia para todas as idades deTeatro Airiños, que nos presenta unha adaptación do filme Life of Brian do grupo inglés Monty Python, referentes do humor absurdo.

Naceu o Mesías! Ou pode que non… Brais nace en Belén, Palestina, o mesmo día que Xesús. Iso é só o comezo. A súa vida verase marcada por unha chea de desafortunados equívocos e convertirase nunha aventura de dimensións case bíblicas. Moito humor, cancións en directo e un amplo elenco nunha exhibición de personaxes e situacións hilarantes, nunha proposta digna de calquera teatro romano (ou galego).

TEATRO AIRIÑOS

En 1933, arredor do Centro Galeguista de Asados (Rianxo), nacía Airiños. Con 92 anos de historia, é a Compañía decana do teatro galego. Sobreviviu até hoxe mantendo o que foi a súa máxima principal: representaren Lingua Galega. Involucrou a boa parte da parroquia durante catro xeracións, forxando o seu carácter de teatro comunitario e amador.

Dirección e adaptación: Amantia Coello

Elenco: Lucía Casal, Ramona Fernández, Héctor Figueiro, Álvaro García, Fran Gómez, Adrián Lago, Raquel Lodeiros, Manuel Morán, Graciela Muñiz, Merchi Pimentel, Fran Ruíz, Mari Santos, Marga Silva e Carlota Somoza

Escenografía: Héctor Figueiro

Vestiario: Teatro Airiños

Espazo sonoro: Amantia Coello e Manuel Morán

Deseño de iluminación: Amantia Coello e Fran Gómez

Deseño gráfico: Fran Gómez

Control de son e iluminación: Amantia Coello e Irene Fernández

Como todas as actividades do programa “Agra no Ágora”, este evento é de acceso libre e gratuíto; o programa está financiado polo Concello da Coruña e deseñado en colaboración coa Asociación veciñal Agra.

Fecha Iniciosábado, 21 de febrero de 2026 19:30

LugarCentro Ágora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 A Coruña, La Coruña, España

