A vida de Brais
Comedia para todas as idades deTeatro Airiños, que nos presenta unha adaptación do filme Life of Brian do grupo inglés Monty Python, referentes do humor absurdo.
Naceu o Mesías! Ou pode que non… Brais nace en Belén, Palestina, o mesmo día que Xesús. Iso é só o comezo. A súa vida verase marcada por unha chea de desafortunados equívocos e convertirase nunha aventura de dimensións case bíblicas. Moito humor, cancións en directo e un amplo elenco nunha exhibición de personaxes e situacións hilarantes, nunha proposta digna de calquera teatro romano (ou galego).
TEATRO AIRIÑOS
En 1933, arredor do Centro Galeguista de Asados (Rianxo), nacía Airiños. Con 92 anos de historia, é a Compañía decana do teatro galego. Sobreviviu até hoxe mantendo o que foi a súa máxima principal: representaren Lingua Galega. Involucrou a boa parte da parroquia durante catro xeracións, forxando o seu carácter de teatro comunitario e amador.
Dirección e adaptación: Amantia Coello
Elenco: Lucía Casal, Ramona Fernández, Héctor Figueiro, Álvaro García, Fran Gómez, Adrián Lago, Raquel Lodeiros, Manuel Morán, Graciela Muñiz, Merchi Pimentel, Fran Ruíz, Mari Santos, Marga Silva e Carlota Somoza
Escenografía: Héctor Figueiro
Vestiario: Teatro Airiños
Espazo sonoro: Amantia Coello e Manuel Morán
Deseño de iluminación: Amantia Coello e Fran Gómez
Deseño gráfico: Fran Gómez
Control de son e iluminación: Amantia Coello e Irene Fernández
Como todas as actividades do programa “Agra no Ágora”, este evento é de acceso libre e gratuíto; o programa está financiado polo Concello da Coruña e deseñado en colaboración coa Asociación veciñal Agra.