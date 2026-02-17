'Poncia', con Lolita Flores

Lolita Flores, en 'Poncia' Pentacion

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas.

Un espectáculo imprescindible para quienes aman el teatro y la obra de Lorca. Con una interpretación sobresaliente de Lolita Flores. La pieza logra transformar a un personaje secundario en protagonista de un viaje íntimo, cargado de poesía y memoria.

A partir de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca.