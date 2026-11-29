Carlos Núñez durante un concierto Quintana

Carlos Núñez vuelve al Teatro Colón de A Coruña el sábado 26 de diciembre a las 20:00 h, en la recta final del año. El gaitero gallego más internacional se presenta dentro de su gira 'Celtic Sea', un recorrido que lo ha llevado por escenarios de Irlanda, Escocia, Francia y Estados Unidos, con paradas en la catedral de St. Patrick en Dublín, el Glasgow National Concert Hall, el Festival Intercéltico de Lorient, la isla de Tatihou en Normandía y el Kaufman Music Center de Nueva York.

Las entradas irán desde los 19€ hasta los 35€, con precios intermedios de 23€, 27€, 31€ y 32€ según la zona.