Marta Santos

Este sábado 28, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Ópera, Marta Santos presenta su Live Xperiencie. 'Aquí no sobra nadie', la gira de su segundo álbum de estudio lanzado en 2025 .

Tras el lanzamiento de 'Aquí no sobra nadie' (2025) y el EP 'Abril' (2026), Marta Santos continúa con su particular homenaje a antiguos éxitos.

Cabe destacar la notable interpretación de 'Tengo', que ha acumulado más de 4,2 millones de reproducciones en dos meses.

Cada nueva composición presentada durante esta gira constituye una declaración de intenciones para su público, el cual llena los recintos interpretando cada canción con entusiasmo, como si se tratara de consagrados éxitos musicales.

Su banda, compuesta por ocho músicos de primer nivel, acompaña a Marta en una interpretación fiel a sus grabaciones de estudio, lo que permite a sus fans disfrutar de casi dos horas de música en directo de alta calidad.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com