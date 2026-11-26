La artista madrileña, Ede

Este domingo 29, a las 20.00 horas, la madrileña Ede actúa en el teatro Colón, en el ciclo Elas son Artistas, con Fillas de Cassandra como invitadas especiales.

La novena edición del ciclo metropolitano por la igualdad en la música y las artes concluye este año con esta doble presentación en el teatro Colón.

La artista, compositora, actriz y creadora escénica Ede presentará parte del espectáculo de su gira 'Fieralinda', una obra dividida en dos partes —Fiera y Linda— que dialogan entre sí desde la contradicción.

La madrileña estuvo en la banda de Xoel López junto a Alice Wonder durante una serie de conciertos. Con el artista coruñés comparte dos canciones: 'Quemas' y 'Alma de oro'.

Con Fillas de Cassandra, sus invitadas especiales en este concierto, colaboró en una de sus canciones: 'Déixate ver'. Durante este concierto realizarán una colaboración especial.

Entradas a la venta en Ataquilla a partir de 14 euros. Hay un cupo reducido de entradas con descuento con motivo del BlackFriday.