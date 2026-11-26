Los integrantes del grupo Battosai, al frente

El sábado 5, a las 22.00 horas, en la Sala Filomatic, Battosai y Noviembre unen sus fuerzas en un concierto. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradium.

Battosai, procedentes de Santiago de Compostela, llega en la recta final de la gira de presentación de 'Lágrimas y Milagros', su segundo álbum de estudio.

Después de acompañar a Viva Belgrado en la Sala Garufa y de actuar en el Festival Noroeste EG en este ciclo, vuelven a la Sala Filomatic como plato principal.

Battosai -cartel de presentación Sala Filomatic

La banda gallega se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas del rock alternativo Estatal. Sus dos álbumes cosecharon alabanzas de la prensa especializada y en su actual gira se acercan a los 40 conciertos por toda la península y Francia.

Noviembre, la formación madrileña originaria de Collado Villalba, presentará 'Donde el mar retrocede', su segundo trabajo discográfico, ampliando los horizontes sonoros que comenzaron a desarrollar en su debut 'Cercovivo'.

Después del concierto de presentación del disco en Madrid, en el que Battosai fueron banda invitada, llegan a A Coruña con un directo muy pulido que coloca a la banda como referente de la escena Emo.