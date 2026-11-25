Pili Pampín foi unha das voces que deu vida de novo ás cancións de Ana Kiro na gala 'Bícame Ana' Javier Alborés

La música popular gallega y el espíritu de la Navidad se darán la mano en el Teatro Colón de A Coruña el próximo martes 8 de diciembre. La serie musical 'Bícame', producida por Grupo Editorial El Ideal Gallego, celebrará su cuarta entrega con una gala especial titulada 'Bícame Nadal', un homenaje a las canciones populares navideñas gallegas a través de las voces de algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual.

El espectáculo comenzará a las 19.00 horas y seguirá la línea de las anteriores entregas, dedicadas a figuras tan representativas de la música gallega como Pucho Boedo, Ana Kiro y Juan Pardo. Al igual que las anteriores galas, esta nueva cita será grabada para su posterior emisión en la Televisión de Galicia durante las fechas navideñas.

El cartel de 'Bícame Nadal' contará con una amplia representación de artistas. En el apartado femenino participarán Virginia, Alba Navarro, Alejandra Pais y Alba López. Por su parte, las voces masculinas estarán representadas por Gabriel Fandi, César Romero, Paco Lodeiro, Yennia, Nando Llon, Avi, Noly y Santervás. A todos ellos se sumará una formación coral, cuya participación está todavía pendiente de confirmación debido a los numerosos compromisos de estas agrupaciones durante las fechas navideñas.

Las invitaciones para asistir al espectáculo estarán disponibles desde este miércoles, a partir de las 12.00 horas, a través de la plataforma Ataquilla.com. Cada persona podrá retirar un máximo de cuatro entradas.

La organización espera repetir en el Teatro Colón el éxito de convocatoria de las anteriores entregas de Bícame, que lograron llenar por completo recintos como el Palacio de la Ópera y el auditorio de Vilagarcía.