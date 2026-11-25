Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña Ceddia

El martes 1, a las 19.30 horas, en el Círculo de Artesanos se presentará un concierto de música tradicional gallega.

El encuentro reunirá diferentes formaciones musicales alrededor de instrumentos tradicionales como el acordeón, la zanfona y el violín, en una cita que pretende poner en valor la música popular gallega, la convivencia entre las agrupaciones y la transmisión de nuestra tradición musical.

Concierto Círculo de Artesanos

En el concierto participarán: AMDT Queiroa (acordeón y violín), EOAS (zanfoña), AAVV do Agra (acordeón) y Xebre-AAVV Oza Gaiteira Os Castros (acordeón y violín).

A través de estas actuaciones, el público podrá gozar de una muestra de la diversidad y riqueza de la música tradicional gallega, de la mano de músicos y agrupaciones que mantienen viva esta expresión de nuestra cultura.

El concierto está organizado por Xebre – AAVV Oza Gaiteira Os Castros, con la colaboración del Círculo de Artesanos y del Concello da Coruña.

Entrada: consultar con la organización.

Contacto: Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira–Os Castros. Tlfn. +34 981 298 122