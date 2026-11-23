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Night Fever Música Disco con la Sinfónica de Galicia
Este jueves 26, a las 20.00 horas, el Palacio de la Ópera acoge el concierto Night Fever Música Disco con la Orquesta Sinfónica de Galicia.
El programa incluye:
- Can You Feel It - The Jacksons
- September - Earth, Wind & Fire
- Rasputin - Boney M.
- Stayin’ Alive y Tragedy- Bee Gees
- Soul Bossa Nova (Austin Powers Theme Song) -Quincy Jones
- Isn’t She Lovely - Stevie Wonder
- How Deep Is Your Love - Bee Gees
- Heart of Glass - Blondie
- Jacksons Medley - Michael Jackson
- I Will Survive - Gloria Gaynor
- Dancing Queen - Abba
- Celebration - Kool & TheGang
- Can’t Take My Eyes off You - Frankie Valli
Las entradas están a la venta en Ataquilla.com a partir de 14 euros.