Night Fever Música Disco – Sinfónica de Galicia Palacio de la Ópera

Este jueves 26, a las 20.00 horas, el Palacio de la Ópera acoge el concierto Night Fever Música Disco con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

El programa incluye:

Can You Feel It - The Jacksons

September - Earth, Wind & Fire

Rasputin - Boney M.

Stayin’ Alive y Tragedy- Bee Gees

Soul Bossa Nova (Austin Powers Theme Song) -Quincy Jones

Isn’t She Lovely - Stevie Wonder

How Deep Is Your Love - Bee Gees

Heart of Glass - Blondie

Jacksons Medley - Michael Jackson

I Will Survive - Gloria Gaynor

Dancing Queen - Abba

Celebration - Kool & TheGang

Can’t Take My Eyes off You - Frankie Valli

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com a partir de 14 euros.