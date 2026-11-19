Entrelas

El Circo de Artesáns de A Coruña celebrará Santa Icía, patrona de la música, con una propuesta cultural para la mañana del próximo domingo 22 de noviembre. La entidad recibirá al grupo vocal Entrelas, que ofrecerá una actuación a partir de las 12:00 horas en sus instalaciones.

La cita servirá para conmemorar el Día de la Música con una jornada dedicada a compartir la cultura y disfrutar de la música en directo. El encuentro busca acercar esta celebración al público coruñés a través de una propuesta musical protagonizada por Entrelas.