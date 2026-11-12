Concierto de Víctor Manuel

El cantante y compositor Víctor Manuel estará todo el 2026 sobre los escenarios con su gira 'Solo a Solas Conmigo', regresando a Galicia el día 12 de diciembre con un concierto en el Palacio de la Ópera. Con una carrera de más de sesenta años, Víctor Manuel publicará su primer disco de temas nuevos en siete años que llevará el mismo título de la gira 'Solo a Solas Conmigo'.

Será un concierto lleno de emoción, en el que sonarán algunas de las nuevas canciones junto con sus grandes clásicos como “Ay amor”, “Quiero abrazarte tanto”, “Nada sabe tan dulce como su boca”, “Planta 14”, “Solo pienso en ti”, o “Adónde irán los besos” entre otras muchas.

Entradas disponibles en Ataquilla.