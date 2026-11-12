Concierto Carlos Ares

El cantante Carlos Ares actuará el 19 de diciembre, a las 21.00 en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden conseguirse en Ataquilla.

Carlos Ares nace pegado al Atlántico en 1997 y desde entonces se dedica a la música con constancia y talento. Tras una primera etapa más íntima, se consolida como productor y compositor clave de la nueva escuela pop española, antes de dar el paso definitivo como artista con su propio proyecto, que irrumpe en 2024 con 'Peregrino', uno de los discos revelación del año y Premio MIN al Mejor Álbum Pop.

En mayo de 2025 publica su segundo trabajo, La Boca del Lobo, un álbum que supone una clara evolución: más complejo, más experimental y más ambicioso. Un disco nacido tanto de la vivencia personal como del impacto de una gira que ha sido, sin exagerar, un auténtico bombazo. Toda la gira de salas de La Boca del Lobo ha colgado el cartel de "Sold Out": tres Rivieras en Madrid, dos fechas consecutivas en Bilbao y llenos absolutos en cada ciudad confirman que Carlos Ares ha encontrado no solo su voz, sino también a un público entregado que no deja de crecer.

Ahora, en el Fin de Gira, el proyecto alcanza su punto álgido. Lo que sobre el disco ya era una declaración de intenciones, en directo se ha convertido en una experiencia emocionante y celebratoria: canciones que beben de la música popular de las últimas décadas, filtradas por una mirada vanguardista y minimalista, transformadas noche tras noche en una auténtica fiesta sonora. Acompañado por una banda ya consolidada como una de las más icónicas de la escena nacional, Carlos Ares afronta este cierre de gira con un espectáculo más ambicioso que nunca, dispuesto a poner el broche de oro a una etapa que confirma que La Boca del Lobo no ha sido solo un disco, sino un punto de inflexión.