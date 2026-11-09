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Especial AC/DC de Exit

exit acdc
La banda EXIT

La banda residente de la Sala Mardi Gras desde 2009, EXIT, ofrece su Especial AC/DC el sábado 14 de noviembre a las 22:30 (apertura a las 22:00), un  concierto que no se podía ver desde hace tres años. 

EXIT repasará las mejores canciones de AC/DC con su habitual fidelidad al sonido original, en un concierto que suele movilizar a público de otras provincias. La sala avisa de que, en anteriores ocasiones, las entradas no llegaron a taquilla.

El concierto forma parte de la Semana Grande con la que la sala de Monte Alto celebra su 27 aniversario —nació el 16 de noviembre de 1999— y que incluye también las actuaciones de Tess Liautaud (martes 10) y Henri Herbert and The Fury (jueves 12). La Mardi Gras fue además uno de los tres finalistas como Mejor Espacio Musical en los últimos Premios Palco de la industria musical gallega.

Fecha Iniciosábado, 14 de noviembre de 2026 22:30

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 A Coruña, La Coruña, España

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