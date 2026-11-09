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El Beasto Bookings: Henri Herbert & The Fury

El Beasto Bookings: Henri Herbert & The Fury
Henri Herbert

Después de unos incesantes últimos años, en los que Henri Herbert ha estado viviendo en Austin (Texas, USA), donde ha estado tocando en directo prácticamente cada noche – ya sea en solitario, con su banda americana o acompañando a otros grandes artistas de rock y blues con sus bandas – Henri Herbert regresa a España para presentar sus nuevas y viejas canciones, aunque principalmente sus últimos álbums 'Boogie Till I Die' (HH Records, 2022), 'Blues Piano Grooves' (HH Records, 2023) y 'Get It While It’s Hot' (HH Records, 2025).

La cita será el próximo 12 de noviembre a las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles, por 18 euros online y 22 en taquilla.

Nacido en Francia e iniciado en el instrumento a muy temprana edad, se le ha comparado con Jerry Lee Lewis y Albert Ammons, aunque pasó muchos días y muchas noches estudiando y puliendo su propio estilo.

Empezó su carrera musical tocando en pubs, discotecas y bares de toda Europa antes de unirse a esa poderosa y excitante banda llamada The Jim Jones Revue en 2011, coescribiendo y grabando las canciones del magnífico ‘The Savage Heart’. Tras varias giras mundiales, The Jim Jones Revue se disolvió en 2014 y Henri decidió centrarse en su carrera en solitario, componiendo y tocando.

Henri siempre está encantado de regresar a España, el país donde hizo su primera gira en solitario en 2015. Si de sus conciertos sólo se habla maravillas, os podéis imaginar lo que será esta próxima gira por pequeñas y medianas salas que aquí os presentamos, con el público prácticamente sintiendo su aliento.

Fecha Iniciojueves, 12 de noviembre de 2026 21:00

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 A Coruña, La Coruña, España

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