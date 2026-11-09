El Beasto Bookings: Henri Herbert & The Fury
Después de unos incesantes últimos años, en los que Henri Herbert ha estado viviendo en Austin (Texas, USA), donde ha estado tocando en directo prácticamente cada noche – ya sea en solitario, con su banda americana o acompañando a otros grandes artistas de rock y blues con sus bandas – Henri Herbert regresa a España para presentar sus nuevas y viejas canciones, aunque principalmente sus últimos álbums 'Boogie Till I Die' (HH Records, 2022), 'Blues Piano Grooves' (HH Records, 2023) y 'Get It While It’s Hot' (HH Records, 2025).
La cita será el próximo 12 de noviembre a las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles, por 18 euros online y 22 en taquilla.
Nacido en Francia e iniciado en el instrumento a muy temprana edad, se le ha comparado con Jerry Lee Lewis y Albert Ammons, aunque pasó muchos días y muchas noches estudiando y puliendo su propio estilo.
Empezó su carrera musical tocando en pubs, discotecas y bares de toda Europa antes de unirse a esa poderosa y excitante banda llamada The Jim Jones Revue en 2011, coescribiendo y grabando las canciones del magnífico ‘The Savage Heart’. Tras varias giras mundiales, The Jim Jones Revue se disolvió en 2014 y Henri decidió centrarse en su carrera en solitario, componiendo y tocando.
Henri siempre está encantado de regresar a España, el país donde hizo su primera gira en solitario en 2015. Si de sus conciertos sólo se habla maravillas, os podéis imaginar lo que será esta próxima gira por pequeñas y medianas salas que aquí os presentamos, con el público prácticamente sintiendo su aliento.