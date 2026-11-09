Concierto de Mónica Naranjo

La cantante, Mónica Naranjo en una actuación del tour

Tras el rotundo éxito de su gira “Greatest Hits Tour” en 2025, Mónica Naranjo regresa en 2026 con “Greatest Hits Concerts”, un nuevo formato con la fuerza y la espectacularidad que han convertido este show en un fenómeno aclamado por público y crítica. Esta propuesta ofrece una experiencia íntima, donde la conexión con la artista se vive de una forma directa y emocionante.

La cita es el 20 de noviembre a las 21.00 horas en el Coliseum, y está concebido como una gran celebración de sus 30 años sobre los escenarios, el espectáculo recorre los momentos más icónicos de su carrera con banda en directo, coristas, bailarines, un impactante diseño de luces y un vestuario exclusivo.

El público podrá revivir himnos inolvidables como “Desátame” o “Sobreviviré”, junto a otros grandes éxitos de su repertorio y sorpresas muy especiales, reafirmando a Mónica Naranjo como una de las voces más potentes y admiradas del panorama musical en español.

Las entradas ya están disponibles.