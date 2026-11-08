La Sociedad Filarmónica de A Coruña presenta la temporada 2026-2027 de los Concertos de Cámara Archivo El Ideal Gallego

El teatro Rosalía de Castro presenta el martes 10, a las 20.00 horas, a Johannes Krebs (cello) y Damián Hernández (piano) en el marco del ciclo de Concertos de Cámara -Tempada 2026-2027, de la Sociedade Filarmónica da Coruña.

Entrada general 20 € (carne xove, mayores de 65 anos y desempleados: -20%); familias numerosas:-25%; menores de 25 anos, 5€; localidades de movilidad reducida y acompañantes: 14 € (70% del precio de la localidad).

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com