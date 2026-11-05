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Agenda

Brit Festival en Garufa

La banda Neon Collective, en una actuación
La banda Neon Collective, en una actuación

El Brit Festival del Garufa tendrá su primer pase este viernes 6 a las 21.30 horas, mientras que el sábado 7 comenzará a las 18.30 horas y de noche habrá una segunda actuación, con homenaje a Depeche Mode y The Cure. Finalmente, el domingo 8 a media tarde se completará el histórico cuarto pase, en honor a de nuevo a los autores de 'Personal Jesus' y a los de 'Boys Don´t Cry'.  

El Brit Festival es un homenaje a los grandes de la música de las islas que protagonizarán los valencianos Neon Collective.

Algunas de las presentaciones ya tienen las entradas agotadas. 

Fecha Inicioviernes, 6 de noviembre de 2026 21:30

Fecha Finviernes, 6 de noviembre de 2026 23:30

LugarGarufa Club

Dirección Rúa Riazor, 5, 15004 A Coruña, España

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