Miro Casabella | 'Cantiagas Galaico-Portuguesas'
O Circo de Artesáns da Coruña continúa coa programación das Xornadas Inés de Castro cunha nova proposta cultural dedicada á música e ao patrimonio compartido entre Galicia e Portugal.
O vindeiro xoves 5 de novembro, ás 19:30 horas, a sede da entidade, situada na rúa Santo André, 36, acollerá o concerto 'Cantigas Galaico-Portuguesas', a cargo de Miro Casabella e ensemble de zanfonas.
A actuación propón unha aproximación á tradición musical galego-portuguesa, evocando o universo das cantigas medievais e poñendo en valor a riqueza dun legado cultural que forma parte da historia común de Galicia e Portugal.
Miro Casabella, unha das figuras representativas da música galega, estará acompañado por un conxunto de zanfonas, instrumento estreitamente vinculado á tradición musical europea e á recuperación das sonoridades históricas.Un ciclo dedicado á cultura e á historia compartida
As Xornadas Inés de Castro forman parte da programación cultural do Circo de Artesáns e teñen como finalidade promover o coñecemento da historia, da literatura, da música e das relacións culturais entre Galicia e Portugal.
A través de diferentes actividades, o ciclo busca achegar ao público a figura histórica de Inés de Castro e o contexto cultural da súa época, destacando os vínculos que unen ambos os territorios.
Este concerto constitúe unha oportunidade para descubrir e apreciar a riqueza da tradición musical galego-portuguesa a través dunha proposta artística centrada na voz e nas sonoridades das zanfonas.