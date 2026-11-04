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Agenda

Miro Casabella | 'Cantiagas Galaico-Portuguesas'

Miro Casabella
Miro Casabella

O Circo de Artesáns da Coruña continúa coa programación das Xornadas Inés de Castro cunha nova proposta cultural dedicada á música e ao patrimonio compartido entre Galicia e Portugal.

O vindeiro xoves 5 de novembro, ás 19:30 horas, a sede da entidade, situada na rúa Santo André, 36, acollerá o concerto 'Cantigas Galaico-Portuguesas', a cargo de Miro Casabella e ensemble de zanfonas.

A actuación propón unha aproximación á tradición musical galego-portuguesa, evocando o universo das cantigas medievais e poñendo en valor a riqueza dun legado cultural que forma parte da historia común de Galicia e Portugal.

Miro Casabella, unha das figuras representativas da música galega, estará acompañado por un conxunto de zanfonas, instrumento estreitamente vinculado á tradición musical europea e á recuperación das sonoridades históricas.Un ciclo dedicado á cultura e á historia compartida

As Xornadas Inés de Castro forman parte da programación cultural do Circo de Artesáns e teñen como finalidade promover o coñecemento da historia, da literatura, da música e das relacións culturais entre Galicia e Portugal.

A través de diferentes actividades, o ciclo busca achegar ao público a figura histórica de Inés de Castro e o contexto cultural da súa época, destacando os vínculos que unen ambos os territorios.

Este concerto constitúe unha oportunidade para descubrir e apreciar a riqueza da tradición musical galego-portuguesa a través dunha proposta artística centrada na voz e nas sonoridades das zanfonas.

Fecha Iniciojueves, 5 de noviembre de 2026 19:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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