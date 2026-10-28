Exsonvaldes presenta su nuevo disco en Garufa Club

Exsonvaldes

El trío parisino Exsovaldes vuelve a España y hará parada en A Coruña, en la sala Garufa Club, para una noche muy especial. Tras el éxito de 'Maps' (2023), presentan en directo las canciones de su flamante nuevo disco 'Ninety Seconds to Midnight' publicado bajo el prestigioso sello internacional V2 (dEUS, Grandaddy, Mercury Rev).

Con 'Ninety Seconds to Midnight' recuperan la energía cruda de sus orígenes: guitarras distorsionadas, espíritu noventero y letras cargadas de urgencia y melancolía.