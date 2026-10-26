Ensemble Barroco y Clásico de la OSG Ataquilla.com

Este miércoles 28, a las 20.00 horas, en el Auditorio Sede Afundación se presenta el Ciclo de Música de Cámara: Ensemble Barroco y Clásico de la OSG.

Con una duración aproximada de 60 minutos (sin pausa), estarán sobre el escenario Adrián Linares (violín 1), Diana Poghosian (violín 2), Raymond Arteaga (viola 1), Alison Dalglish (viola 2) y Laia Ruiz (violonchelo).

Repertorio

Joseph Haydn (1732-1809)

Cuarteto de cuerda en re menor, op. 42

Luigi Boccherini (1743-1805)

Quinteto de cuerdas con dos violas en Si bemol mayor, G. 392

Jose Palomino de la Quintana (1753-1810)

Quinteto de cuerdas con dos violas n.º 1 en La mayor

Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 16 euros.