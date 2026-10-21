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Agenda

Concierto de Nimbos

Nimbos
Nimbos

O grupo musical NIMBOS estará este sábado, 24 de outubro, ás 20:00 horas, no Espazo Cultural Manuel María. Virá a presentar o seu recente traballo Até, cheo de música de calidade e diferente, que invita a bailar e desfrutar. Cinco persoas mozas cuxa base musical é tradicional, mais que o mostran dunha maneira diferente, combinando e fusionando a súa proposta con novos ritmos.

Mario Arranz, no contrabaixo, Álvaro García, na guitarra, Xalo Rubio, no acordeón, Diego Barro, na percusión, e Antía Franco, na voz, gaita e frauta, son Nimbos. Entre o seu repertorio, a formación musicaliza poemas de distintos autores galegos, entre os que está o propio Manuel María, Xosé María Díaz Castro, cuxo poemario acabou por dar nome ao grupo, ou Carmela Franco, combinado con composicións musicais propias como a “Foliada Borraleira”.

As persoas interesadas en asistir deben facer reserva previamente no whatsapp 641 02 70 32. O concerto, que conta coa colaboración do Concello da Coruña, é de entrada libre até completar o aforo.

Fecha Iniciosábado, 24 de octubre de 2026 20:00

LugarEspazo Cultural Manuel María

Dirección Rúa do Socorro, 30, 15003 A Coruña, España

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