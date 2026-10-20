Raphael Tour 'RAPHAELísimo'

El artista Raphael actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de noviembre con 'Raphaelísimo', un "espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español". Será dentro del ciclo Concertos do Xacobeos y su única interpretación en Galicia.

Según informa la productora, esta gira reúne los grandes éxitos que lo han convertido en un "icono" como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', junto con las canciones de su nuevo álbum 'Ayer... aún', "un tributo exquisito a la 'chanson francesa' y homenaje a artistas de la talla de Edith Piaf y Charles Aznavour".

"'Raphaelísimo' es más que un concierto, es un viaje emocional conducido por la legendaria voz y la asombrosa capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos", destaca.

Este evento, recuerda, está organizado por Cávea Producciones con el patrocinio de la Xunta y la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña. Las entradas ya están a la venta.