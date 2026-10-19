Concerto homenaxe a Marcial del Adalid
O vindeiro 20 de outubro, na Real Academia de Belas Artes, terá lugar ás 19:30 horas o quinto acto de homenaxe a Marcial del Adalid con motivo do bicentenario do seu nacemento cun concerto a cargo da mezzosoprano Nuria Lorenzo e do pianista Alejo Amoedo, que interpretará os “Cantares viejos y nuevos de Galicia e Mondariz” para voz e piano de Marcial del Adalid.
A colección de salón Cantares viejos y nuevos de Galicia, de Marcial del Adalid, está estruturada en catro series ou cadernos. Estas divídense entre cantares "viejos" (baseados en melodías tradicionais de orixe popular) e cantares "nuevos" (de nova creación por parte de Adalid).
A súa muller, a escritora Fanny Garrido, é a autora das letras de todos os cantares novos (excepto dous) e de dous dos cantares vellos. Os restantes cantares vellos contan con versos de procedencia popular e anónima.
A composición e a edición dos Cantares viejos y nuevos de Galicia realizáronse de maneira progresiva en diferentes etapas da vida de Marcial del Adalid e tamén de xeito póstumo: a 1ª e 2ª Series foron compostas, segundo as estimacións baseadas nos manuscritos orixinais, entre os anos 1871 e 1877; a 3ª e 4ª Series foron Compostos progresivamente cara ao final da vida do autor, con pezas que mesmo foron escritas nos seus últimos meses de vida entre 1880 e 1881. A balada Mondariz publicouse póstumamente, 1902 pola editorial coruñesa, Canuto Berea.