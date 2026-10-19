Cinema Stereo en Sala Mardi Gras

Cinema Stereo

Cinema Stereo llega al Mardi Gras de A Coruña para ofrecer una noche de música en directo cargada de energía y creatividad. La banda gallega se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes de la escena musical actual, cautivando al público con su propuesta sonora versátil y cautivadora. En este concierto, Cinema Stereo desplegará toda su capacidad interpretativa, recorriendo su repertorio con la intensidad y profesionalismo que caracteriza sus actuaciones en directo. Los asistentes disfrutarán de una experiencia musical inmersiva donde los arreglos en vivo adquieren toda su dimensión, permitiendo conectar de forma directa con la audiencia coruñesa.

La cita es el jueves 22 a las 21.00 horas. Las entradas están disponibles en conciertos club.