Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

'Hija de la Luna' - " El mejor homenaje a Mecano del mundo"

public-9
Robin Torres protagoniza el homenaje

'Hija de la Luna – El mejor homenaje a Mecano del mundo' protagonizada por Robin Torres, vuelve después de 9 años de gira y más de 300 conciertos por España y Latinoamérica, con un nuevo espectáculo basado en la gira más importante de la carrera de Mecano, 'Descanso Dominical'. Éste no solo fue su disco más vendido, sino que los catapultó a la fama y los consolidó como la leyenda que son hoy para tantas generaciones.

Ahora se podrá disfrutar de un montaje donde el vestuario y las coreografías están completamente renovadas, junto a una brillante escenografía y puesta en escena espectacular, que harán que el público se reencuentre con la verdadera esencia de Mecano, y les trasladará a uno de sus conciertos multitudinarios gracias a este homenaje, calificado por la crítica como: ¡El mejor que existe hasta la fecha!

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com

Fecha Iniciodomingo, 8 de noviembre de 2026 19:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

Mapa de ubicación