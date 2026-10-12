Robin Torres protagoniza el homenaje

'Hija de la Luna – El mejor homenaje a Mecano del mundo' protagonizada por Robin Torres, vuelve después de 9 años de gira y más de 300 conciertos por España y Latinoamérica, con un nuevo espectáculo basado en la gira más importante de la carrera de Mecano, 'Descanso Dominical'. Éste no solo fue su disco más vendido, sino que los catapultó a la fama y los consolidó como la leyenda que son hoy para tantas generaciones.

Ahora se podrá disfrutar de un montaje donde el vestuario y las coreografías están completamente renovadas, junto a una brillante escenografía y puesta en escena espectacular, que harán que el público se reencuentre con la verdadera esencia de Mecano, y les trasladará a uno de sus conciertos multitudinarios gracias a este homenaje, calificado por la crítica como: ¡El mejor que existe hasta la fecha!

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com