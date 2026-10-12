'Dancing Queen' - Tributo a ABBA

Prepárate para revivir la magia, la energía y los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Dancing Queen – Homenaje a ABBA es un espectacular concierto teatralizado que transporta al universo de ABBA a través de sus canciones más inolvidables, una gran puesta en escena y una producción creada para disfrutar, cantar y bailar de principio a fin.

Un espectáculo 100% en directo con un elenco de 10 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y bailarines, que darán vida a los grandes clásicos que han convertido a ABBA en un fenómeno musical eterno.

Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo, Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All… Un recorrido por canciones que marcaron generaciones y que siguen formando parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Pero Dancing Queen es mucho más que escuchar las canciones de ABBA: es volver a sentirlas. Música en directo, voces, baile, emoción y una cuidada puesta en escena se unen para convertir cada tema en un momento especial.

Una experiencia para disfrutar en familia, con amigos o con todos aquellos que alguna vez han cantado una canción de ABBA.

Una gran celebración de su música. Una fiesta para todas las generaciones.

La música de ABBA vuelve a cobrar vida sobre el escenario. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.