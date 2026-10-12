Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

'Dancing Queen' - Tributo a ABBA

Prepárate para revivir la magia, la energía y los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Dancing Queen – Homenaje a ABBA es un espectacular concierto teatralizado que transporta al universo de ABBA a través de sus canciones más inolvidables, una gran puesta en escena y una producción creada para disfrutar, cantar y bailar de principio a fin.

Un espectáculo 100% en directo con un elenco de 10 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y bailarines, que darán vida a los grandes clásicos que han convertido a ABBA en un fenómeno musical eterno.

Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo, Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All… Un recorrido por canciones que marcaron generaciones y que siguen formando parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Pero Dancing Queen es mucho más que escuchar las canciones de ABBA: es volver a sentirlas. Música en directo, voces, baile, emoción y una cuidada puesta en escena se unen para convertir cada tema en un momento especial.

Una experiencia para disfrutar en familia, con amigos o con todos aquellos que alguna vez han cantado una canción de ABBA.

Una gran celebración de su música. Una fiesta para todas las generaciones.

La música de ABBA vuelve a cobrar vida sobre el escenario. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.

Fecha Inicioviernes, 20 de noviembre de 2026 20:30

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

Mapa de ubicación