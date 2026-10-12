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Agenda

Concierto de Kiko Veneno

Kiko Veneno en concierto
Kiko Veneno en concierto

Kiko Veneno ofrecerá el día 13 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el cuarto concierto del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026, organizado por Cávea Producciones y Terra Music

El artista sacará a la venta unos días antes (6 de noviembre) su nuevo disco, y en A Coruña ofrecerá el primer concierto en el que presente sus nuevos temas, además de todos sus clásicos, acompañado por toda su banda.

Las entradas disponibles están a la venta en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios de 30,00€ y 35,00€ + gastos

Fecha Inicioviernes, 13 de noviembre de 2026 20:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

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