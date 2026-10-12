Concierto de Jorge Dexler

jorge dexler DF

El músico, compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes dela música iberoamericana contemporánea, presenta en directo su nuevo disco “TARACÁ”, publicado en marzo de 2026.

Drexler ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama musical internacional. A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidando una propuesta artística marcada por la curiosidad, la experimentación y una profunda sensibilidad poética.

En esta gira, Drexler presenta un nuevo espectáculo, acompañado por siete músicos en el escenario, con una propuesta escénica completamente renovada.

Con la clave del candombe uruguayo como hilo conductor y transversal, las canciones de TARACÁ serán protagonistas del repertorio, además de otras canciones de su extensa carrera.

Aquí arranca el camino propio de “TARACÁ”, que ahora por fin es del público y de todos aquellos que quieran cruzar los puentes que aquí deja tendidos.