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Dj Symphonic Latino en el Palacio de la Ópera

Cartel promocional DJ Symphonic Latino
Cartel promocional DJ Symphonic Latino
Cedida

Este domingo 11, a las 20.00 horas, el Palacio de la Ópera presenta el concierto Dj Symphonic Latino, un espectáculo vibrante que combina la música electrónica y los grandes éxitos del pop latino con la fuerza y la espectacularidad de una orquesta sinfónica en directo.

Algunos de los temas más icónicos que han marcado generaciones y pistas de baile resonarán en el Palacio: 'Despacito' de Luis Fonsi, 'Pepas' de Farruko, clásicos del reggaetón de Daddy Yankee y Don Omar, 'Ave María' de David Bisbal, 'Libre' de Nino Bravo o 'Mi gran noche' de Raphael.

Interpretados por la Royal Film Concert Orchestra, dirigida por Fernando Furones, el repertorio también incluye grandes éxitos internacionales y de la cultura dance como 'Fly On the Wings of Love', 'L’Amour Toujours', 'YMCA' o 'Flying Free', además de medleys dedicados al reggaetón y a los ritmos latinos más festivos. Todo ello reinterpretado con arreglos sinfónicos.

Entradas a la venta en Ataquilla.

Fecha Iniciodomingo, 11 de octubre de 2026 20:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

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